- Potrivit statisticilor, mai mult de 1 milion de persoane mor anual din cauza problemelor de inima. Cele mai frecvente motive pentru dezvoltarea bolilor cardiace sunt stilul de viața și obiceiurile proaste pe care le au oamnii, fie ca vorbim despre barbați sau femei. Iata care sunt cele cinci semne care…

- Organizatorii Festivalului AOA impreuna cu firma SGS pune la dispoziția aradenilor o parcare generoasa pentru cei care doresc sa-și lase mașinile aproape de Aeroport. Parcarea... The post Parcare securizata la Festivalul Arad Open Air appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Amine Benchaib, noul transfer reușit de campioana Farul, e caracterizat de George Cotiga, „secundul” pe care l-a avut in prima parte a anului la CS Mioveni. Acesta subliniaza plusurile mijlocașului belgian de 25 de ani, precum și capitolul la care considera ca ar trebui sa se imbunatațeasca.„Amine este…

- Angajații romani nu vor mai trebui sa raspunda la telefon dupa serviciu. Ce este dreptul la deconectare Angajații romani nu vor mai trebui sa raspunda la telefon dupa serviciu. Ce este dreptul la deconectare Dupa modelul francez, Comisia Europeana vrea sa reglementeze la nivelul tuturor statelor membre…

- La cateva zile dupa ce Andrei Prepelița a fost instalat oficial pe banca tehnica a Gloriei, vine și primul transfer in Crang. Este vorba despre Andreas Mihaiu, fotbalist care a evoluat anul trecut in Superliga, la Chindia Targoviște. Mihaiu a inceput fotbalul in orașul sau natal, fiind remarcat la un…

- Alege sa achiziționezi lentile de contact de la magazinul Lensa Tineretului și vei descoperi numeroase beneficii pe care acest articol ți le va prezenta in detaliu. Nu pierde ocazia de a afla mai multe despre avantajele purtarii lor și de a iți imbunatați calitatea vieții prin alegerea lentilelor de…

- La Aeroportul Iași, lucrarile sunt in grafic, atat pentru terminalul T4, cat și pentru parcul fotovoltaic. Dupa data de 1 mai, in zona, va fi demarat cel de-al treilea șantier pentru construirea parcarii aferente terminalului T4 și reconfigurarea celor de la terminalele T2 și T3. Directorul Aeroportului,…

- Exista mulți factori diferiți de care ar trebui sa țineți cont atunci cand decideți ce loc ar trebui sa alegeți atunci cand calatoriți cu avionul. Haideți sa vedem care sunt sfaturile oferite de o insoțitoare de zbor și care este, potrivit spuselor ei, cel mai bun loc in aeronava.