Parc ultramodern pentru bicentenarul Tudor Vladimirescu Municipiul Targu Jiu va beneficia de un parc ultramodern dedicat lui Tudor Vladimirescu. Este vorba de parcul ce poarta numele Domnului Tudor și care este amplasat in zona Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, din municipiu. parc Tudor Vladimirescu 1 de 4 Parcul actual a fost amenajat in urma cu peste o jumatate de secol și nu se mai prezinta bine. Tot aici se afla și cunoscuta statuie a lui Tudor Vladimirescu, de decenii unul dintre obiectivele turistice ale orașului. Romanescu: „Acest parc va arata superb“ „Saptamana aceasta voi fi la București pentru un eveniment legat de anul 2021. Se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

