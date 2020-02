Stiri pe aceeasi tema

- Baia este locul unde ne relaxam trupul și sufletul, locul unde ne purificam și ne pregatim pentru o noua zi sau pentru somn. Acestea sunt și motivele pentru care un loc atat de important din casa merita sa fie decorat intr-un mod deosebit. Piatra de marmura, flori proaspete, luminia sau chiar dușuri…

- Pentru a obține rapid un pașaport in 2020, trebuie sa știi ce acte sunt necesare, ce taxe trebuie sa platești și cum iți faci programare pentru pașaport, online, ca sa scapi de statul la cozi.Cetațenii romani pot calatori in țarile membre UE doar cu actul de identitate, insa, pentru a ieși din spațiul…

- Antreprenorul Stefan Mandachi intervine in disputa dintre jurnalistul Cristian Tudor Popescu si vlogger-ul Selly. „Mi-l imaginez pe Ceausescu la fel de oripilat cum un copil burghez (vurghez?) cheltuie. Pai asta e mai tare ca 1.000 profesori care predau educatie antreprenoriala in scoli. In loc sa-l…

- Psihologul elvetian Jean Piaget a revolutionat teoriile privind dezvoltarea umana, aratand ca, de fapt, copiii nu sunt mai putin inteligenti decat adultii, pur si simplu gandesc diferit. Albert Einstein a numit descoperirea lui Piaget „atat de simpla incat doar un geniu s-ar fi putut gandi la asta”.

- William Thorpe, un barbat in varsta de 99 de ani, a fost toata viața lui impotriva fast food-ului. Fie ca este vorba de McDonald’s, KFC sau orice alt restaurant unde se servesc hamburgeri și cartofi prajiti, el nu era fan.

- Am vazut-o pe Delia la filmarile pentru „Verde Imparat”, unde parul ei este vopsit tip „curcubeu”. Dar inainte de ea au mai fost Avril Lavigne, Lady Gaga, Katy Perry, Nicki Minaj. Lista celor care au incercat aceasta nuanța de par este numeroasa! Intr-o lume afectata de crize economico-sociale, le vezi…

- Actrița care a facut schimb de haine cu Donatella Versace spune ca și daca repoarta anumite ținute, nu e un capat de lume. Jane Seymour e foarte atașata de o rochie Nolan Miller pe care a dobandit-o in rolul ei in serialul TV Crossings. „Aceasta rochie a fost creata pentru [mini-seria TV din 1986] Crossings,...…