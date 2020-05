Paradoxul pandemiei. In timp ce in Africa foametea se acutizeaza, Europa nu mai are unde sa stocheze surplusul de alimente. Mii de tone de mancare ar putea ajunge la gunoi Procesatorul belgian de cartofi congelati Agristo nu mai are unde sa isi depoziteze cartofii pai si, din cauza ca nu mai gaseste spatii de inchiriat, compania a decis sa isi reduca productia cu aproximativ 20%, informeaza Bloomberg. Cererea pentru spaţii frigorifice a crescut după ce barurile, restaurantele şi arenele sportive s-au închis, lăsând producătorii de alimente fără clienţi…