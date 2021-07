Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala a Frantei se sarbatoreste astazi, 14 iulie, marcand, in mod oficial, Sarbatoarea Federatiei La fecirc;te de la Feacute;deacute;ration , eveniment de reconciliere si unitate a tuturor francezilor, petrecut la 14 iulie 1790. Cu un an inaintea acestei sarbatori, in Paris, locuitorii luau…

- Astazi, 14 iulie, de Ziua Nationala a Frantei, sa le uram fratilor nostri de ginta latina, liniste, pace si cele mai frumoase impliniri. Marturisesc ca am calatorit mai putin decat mi-am dorit. Cand m-as fi putut bucura de aceasta placere, am fost sechestrat in tara, alaturi de dragii mei concetateni,…

- "Nu m-am gandit deloc la asta, eram intr-un camping, beam ceva cu niste colegi de-ai mei si nu ma gandeam deloc sa joc la Tokyo, nici pe departe. Cand antrenorul m-a sunat am fost surprins, foarte fericit, dar surprins", a spus el, pentru L"Equipe. Savanier este hotarat sa dea totul pentru nationala…

- Militarii de elita ai MApN se vor alatura unei coalitii formate din 13 state care lupta cu gruparile teroriste care actioneaza in tarile din Sahel, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger si Chad

- Emmanuel Macron a anuntat joi reducerea prezentei militare a Franței in Sahel. Acesta a susbliniat faptul ca operațiunea franceza de combatere a terorismului din Africa de Vest va ajunge la sfarșit și va fi transformata intr-o misiune internaționala, cu participarea mai multor state, potrivit France24.com.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat joi ca prezenta militara franceza in Sahel va suferi o reorganizare fundamentala si a lasat sa se intrevada perspectiva unei reduceri puternice a numarului de soldati desfasurati in aceasta regiune volatila, informeaza DPA. Trebuie sa aiba loc o ''transformare…

- Uniunea Europeana va acorda un ajutor umanitar de 250 milioane de euro destinati 'luptei impotriva foametei' in Africa, Afganistan si Venezuela, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, inaintea summitului G7, transmite AFP. Aceasta contributie raspunde unui apel…

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a confirmat, duminica, faptul ca un jurnalist francez care a disparut luna trecuta in orasul Gao, din nordul Mali, a fost probabil luat ostatic de militanti islamisti din regiunea SaheL, situata in vestul Africii, transmite Reuters. Olivier…