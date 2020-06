Parada cu 13 mii de militari pentru ZIUA VICTORIEI la Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele țarii, Igor Dodon, și-a impartașit emoțiile despre parada din Piața Roșie, la care a participat astazi. Igor Dodon a scris pe pagina sa de Facebook, ca a avut onoarea să fie prezent la parada militară, organizata cu prilejul aniversarii a 75-a a Victoriei in Marele Razboi pentru Apararea…

- Parada militara, in plina pandemie. 75 de militari moldoveni au marsaluit in Piata Rosie din Moscova, in cadrul paradei organizate cu ocazia implinirii a 75 de ani de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- La Aeroportul Internațional Chișinău a avut loc ceremonia de detașare la Moscova a unui grup de militari din Compania Gărzii de Onoare. Un contingent din 75 de militari ai acestei subdiviziuni de elită a Armatei Naționale va participa la parada militară care se va desfășura pe Piața Roșie,…

- Palatul Elysee a anuntat joi ca nu este la curent cu invitarea presedintelui francez Emmanuel Macron la marea defilare care marcheaza victoria impotriva Germaniei naziste, amanata la 24 iunie de catre Moscova, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Noi nu am fost informati cu privire la vreo invitatie…

- Obligat de pandemia coronavirus sa anuleze defilarea și marea parada militara organizata in fiecare an la 9 mai pentru a marca victoria, in 1945, asupra Germaniei naziste, Vladimir Putin s-a limitat la o ceremonie mai modesta la care a ținut sa sublinieze ca Rusia “este invincibila daca este unita”.…

- Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters. Liderul de la Kremlin a depus o coroana…

- Din cauza pandemiei noului coronavirus, presedintele rus Vladimir Putin a decis, joi, sa amane parada militara anuala de la 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste victoria impotriva Germaniei naziste.