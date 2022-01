Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea ‘Dunarea de Jos’ din Galati (UDJG) are un plan de investitii de peste 100 de milioane de euro, a anuntat prorectorul pentru strategii si relatii institutionale, Alexandru Nechifor. Potrivit unei informari a institutiei de invatamant superior galatean, acest plan de investitii cuprinde…

- A inceput acțiunea de distribuire a tabletelor catre cei 722 de studenți din grupul ținta al Proiectului „Creșterea accesului studenților universitații la educație online – UNITEC”, derulat de Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați. „Acest proiect reprezinta o oportunitate pentru studenții și cadrele…

- 12 ambarcatiuni din hartie s-au intrecut in cadrul unui concurs inedit, dupa model german, initiat de Facultatea de Arhitectura Navala din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati. A castigat barca care a reusit sa sustina peste 700 de grame.

- O calatorie fascinanta in zorii modernizarii Principatelor Dunarene. Constantin Ardeleanu este profesor de istorie moderna la Universitatea „Dunarea de Jos“ din Galați, temele sale de cercetare privind istoria socioeconomica a sud-estului Europei, cu interes special pentru regiunea Dunarii…

- Peste 150 de specialisti formati la Universitatea „Dunarea de Jos” Galati contribuie la realizarea podului suspendat peste Dunare de la Braila, Golden Gate-ul romanesc care ar trebui sa fie gata la finalul anului viitor.

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a obținut locul intai in cadrul competiției naționale PNCDI III 2015-2020 – Programul 1 – Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanta institutionala, competitia 2021 pentru Proiecte de dezvoltare instituționala – Proiecte…

- Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati va organiza, in premiera, cursuri de blogger, vlogger si Influencer. Reprezentantii institutiei spun ca trebuie sa se adapteze in permanenta cerintelor pietei. Infiintarea cursurilor de blogger, vlogger, influencer a fost deja aprobata. Ele vor fi organizate…

- Tinerii au fost admisi in acest an pe locuri bugetate la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galati, iar conducerea institutiei de invatamant le-a oferit Kit-ul Studentului, ce contine un laptop, un rucsac si rechizite, pentru a avea sanse egale cu ceilalti studenti in invatamantul superior.