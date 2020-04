Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase are parte de o perioada frumoasa in viața sa. Fostul tenismen se iubește cu o tanara bruneta careia i-ar face toate poftele. Barbatul a scos-o la un restaurant de lux, dar ce s-a intamplat acolo știu doar paparazzi SpyNews.ro

- Lili Sandu a tras lozul cel mare. A asteptat ce-a asteptat marea dragoste, insa totul a meritat din plin. Actrita este in culmea fericirii, iar noi avem dovada ca Silviu Tolu este cel mai atent barbat.

- Iubita lui Velea continua sa ne surprinda placut de la o zi la alta. Pe langa faptul ca si-a dorit imbunatatiri la nivelul bustului, Antonia a decis ca este timpul sa faca si o schimbare de look, asa ca a postat totul pe retelele de socializare!

- Pentru What's Up, viața in ultima perioada nu a fost tocmai buna. A avut probleme cu legea, probleme in relație și probleme de sanatate. Parca toate au cazut deodata pe capul lui, așa ca nu e deloc de mirare ca artistul a stat departe de public, cel mai probabil incercand sa se refaca și sa ajunga intr-un…

- Antonia a suferit o noua intervenție la sani. Vedeta revenit cu un mesaj pentru fani, dupa ce zilele trecute le-a transmis ca nu poate urca pe scena de la Constanța, pentru ca a suferit o operație și se afla in perioada de recuperare. Vedeta a postat pe InstaStory un video, in care a dezvaluit ca s-a…

- Fanii doresc sa stie absolut tot despre artistul pe care il simpatizeaza, astfel au fost curiosi care este numele complet al cantaretei. In cartea de identitate a Antoniei este trecuta Antonia Clara Iacobescu. Putini stiau ca iubita lui Alex Velea se mai numeste si Clara. Antonia și Alex Velea…