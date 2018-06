Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom Marketing, bratul de retail al OMV Petrom, companie care administreaza activitatea a 555 de benzinarii Petrom si OMV in Romania, a terminat anul trecut cu un business de 15 miliarde de lei (3,3 miliarde de euro), in crestere cu 4% fata de 2016. Cu numai 210 angajati, OMV Petrom Marketing…

- Simona revine astazi in Romania cu o cursa Tarom care ajunge la ora 16.15, urmand a fi intampinata de președintele Federației Romane de Tenis, George Cosac, precum și de catre ceilalți membri ai Comitetului Director al FRT, la Salonul Oficial al Aeroportului Internațional “Henri Coanda”.Ea iși va prezenta…

- Putinii oameni lucizi din guvernarea Dragnea incep sa recunoasca public ca s-a terminat cu cresterea economica bazata pe consum si este nevoie urgenta de pornirea motorului investitiilor. Din pacate pentru Romania, speranta relansarii marilor lucrari de investitii este iluzorie, scrie jurnalistul Ion…

- Frisbo, furnizor roman de servicii complete de e-fulfillment, care preia depozitarea și procesarea comenzilor magazinelor online, lansata la Brasov de antreprenorul Bogdan Colceriu a primit o investiție de 500.000 de euro de la Neogen ( Bestjobs, Zumzi), firma controlata de Calin Fusu. In urma acestei…

- Un grup de oameni de afaceri a realizat cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin din Romania, de aproape doua milioane de euro, care a vizat un teren din localitatea Baicoi, judetul Prahova, pe care urmeaza sa fie realizat un cartier de locuinte. Tranzactia a fost realizata prin intermediul…

- Toate cele 15 bungalouri realizate pe Dunare, in judetul Caras-Severin, in primul sat plutitor din Romania, au fost inchiriate in minivacanta de 1 Mai, turisti din toata lumea fiind curiosi sa doarma in case suspendate deasupra apei, informeaza Mediafax.Prima statiune exotica din Romania, realizata…

- CTP, dezvoltator si administrator de parcuri industriale si logistice, a inceput lucrarile de constructie in CTPark Cluj II, situat in apropiere de Cluj-Napoca, in localitatea Floresti, proiect de 30.000 mp care va fi finalizat in decembrie 2018. Proprietatea va avea o suprafata totala inchiriabila…

- Junior Achievement incepe seria de proiecte dedicate aniversarii a 25 de ani de implicare activa in educația din Romania prin celebrarea celor care, indiferent de conjunctura istorica sau economica și de resursele avute, sunt profesioniștii din educație, profesorii a milioane de elevi intr-o viața de…