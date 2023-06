Stiri pe aceeasi tema

- O femeie imbracata in culorile drapelului Ucrainei a surprins pe covorul rosu al festivalului de la Cannes, duminica seara, inainte de proiectia in afara competitiei a filmului ”Acide” al regizorului francez Just Philippot, ea acoperindu-se cu sange fals, relateaza Ouest-France . Femeia s-a pozitionat…

- Scenele scandaloase au avut drept protagoniste, la finele saptamanii trecute, o femeie de 38 de ani, care a primit o locuinta sociala la un bloc rau famat din Micro 40, si mai multe "colocatare" despre care sustine ca si-au facut un obicei de a o sicana de fiecare data cand le trece prin fata. Dupa…

- Alin Galațescu și-a spus parerea, fara ezitare, despre greșelile pe care le fac femeile in fashion! Criticul de moda nu le sfatuiește pe femei sa exagereze, cand vine vorba despre aspectul fizic, și confirma ca apreciaza naturalețea! Mai mult, intr-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Alin Galațescu…

- O femeie de aproximativ 40 de ani a fost gasita, sambata, cu multiple plagi la nivelul gatului si antebratelor, intr-o toaleta din Aeroportul Otopeni, fiind transportata la spital, informeaza IPJ Ilfov.

- Barbatul care in aceasta dimineața și-a atacat fosta soție cu un cuțit și a lasat-o intr-o balta de sange a fost gasit in urma cu puțin timp, spanzurat. Deși barbatul a incercat sa fuga, se pare ca a fost gasit tot in orașul-stațiune unde a comis fapta. In urma cu puțin timp a fost gasit barbatul care…

- Papa Francisc a deplans faptul ca femeia e folosita de societate și are de suferit doar pentru ca e femeie. Acesta a facut apel la toata lumea sa nu mai fie indiferenta la aceasta discriminare și sa denunțe ferm orice forma de abuz la care sunt supuse femeile. „Demnitatea si drepturile fundamentale…

- REȘIȚA – Azi, pentru ca este 8 Martie! Dar si maine, mereu! Poarta-ti pe tocuri, cu aceeasi demnitate, bucuriile si cioburile din suflet, prezenta si misterul, eleganta si senzualitatea! Simte-te femeie, oricand si oriunde. Iubeste si lasa-te iubita, iar prin atitudinea ta sa fii admirata. Pentru ca…

- REȘIȚA – Azi, pentru ca este 8 Martie! Dar si maine, mereu! Poarta-ti pe tocuri, cu aceeasi demnitate, bucuriile si cioburile din suflet, prezenta si misterul, eleganta si senzualitatea! Simte-te femeie, oricand si oriunde. Iubeste si lasa-te iubita, iar prin atitudinea ta sa fii admirata. Pentru ca…