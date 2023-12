Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a decis sa simplifice considerabil complicatele ritualuri funerare papale anuntand ca va fi primul papa inmormantat in afara Vaticanului in peste un secol, transmite Reuters. Papa, care va implini 87 de ani duminica, a dezvaluit marti seara planurile privind funeraliile sale in cadrul…

- Papa Francisc, care a evitat in timpul pontificatului sau o mare parte din pompa asociata funcției, a anunțat acum ca dorește sa fie ingropat in afara zidurilor Vaticanului, ceea ce ar fi o premiera a ultimilor peste 100 de ani, relateaza hotnews.ro .

- Papa Francisc a anuntat joi, 30 noiembrie, ca sufera de o forma foarte infectioasa si acuta de bronsita, care l-a impiedicat sa faca deplasarea in acest weekend la Dubai pentru a participa la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP28), informeaza Reuters, citata de Agerpres."Dupa cum puteti…

- Papa Francisc se va intalni separat, saptamana viitoare, cu rudele ostaticilor detinuti de militantii Hamas si cu o delegatie de palestinieni care au rude in Gaza, a anuntat vineri Vaticanul, potrivit Reuters. „Prin aceste intalniri, care au un caracter exclusiv umanitar, Papa Francisc doreste sa isi…

- Papa Francisc s-a rugat sambata pentru o fetita grav bolnava din Marea Britanie, ai carei parinti au pierdut luna trecuta lupta in justitie pentru a o mentine in viata si a o transfera la spitalul de pediatrie al Vaticanului din Roma, transmite Reuters.Indi Gregory, in varsta de opt luni, sufera…

- Papa Francisc l-a demis pe episcopul Joseph E. Strickland din Tyler, Texas, unul dintre cei mai inversunati critici ai sai din randul conservatorilor catolici din Statele Unite, conform unui comunicat al Vaticanului emis sambata, transmite Reuters.

- Papa Francisc a sarit luni, 6 noiembrie, in cadrul unei intalniri cu rabinii europeni, peste citirea discursului pe care il avea pregatit, spunandu-le ca nu se simte bine, informeaza Reuters."Buna dimineața. Va salut pe toți, va urez bun venit și va mulțumesc pentru aceasta vizita, care ma bucura foarte…

- Papa Francisc a sugerat sambata, la bordul avionului cu care se intorcea dintr-o calatorie in Franța, la Marsilia, ca unele țari „se joaca” cu Ucraina, furnizand mai intai arme și apoi luand in considerare retragerea angajamentelor lor, relateaza Reuters.„Mi se pare ca interesele in acest razboi nu…