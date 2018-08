Papa Francisc, vizită în Irlanda pentru copii abuzați de preoți Un raport publicat saptamana trecuta in Statele Unite, care a scos la iveala fapte ilegale savarsite de preoti catolici in statul Pennsylvania, alaturi de scandaluri similare din Australia si Chile, au pus presiune pe Papa Francisc de la care se asteapta sa abordeze intr-un mod mai amplu tema abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului impotriva minorilor. Sute de mii de persoane sunt asteptate sa iasa pe strazi pentru a-l saluta pe suveranul pontif care va strabate capitala irlandeza in papamobil, dupa cum a anuntat miercuri politia nationala (Garda). Viziteaza copii abuzați de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

