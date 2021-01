Papa Francisc, "siderat" de violenţele de la Washington Papa Francisc s-a declarat &"siderat&" de violentele care au avut loc miercuri la Capitoliul din Washington, potrivit unui interviu acordat postul italian de televiziune Canale 5.



&"Am fost siderat pentru ca este vorba despre un popor atât de disciplinat în democratie&", a afirmat el în acest interviu care urmeaza sa fie transmis duminica seara si din care au fost difuzate câteva fragmente, noteaza Agerpres.



Chiar si &"în mediile cele mai evoluate exista mereu ceva în neregula&", sunt indivizi care &"merg pe un drum împotriva comunitatii,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

