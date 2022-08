Papa Francisc si patriarhul Kirill nu se vor mai intalni cu ocazia unei reuniuni a liderilor religiosi ce va avea loc in Kazahstan in luna septembrie, a anuntat agentia de presa RIA, care a citat o declaratie facuta miercuri de mitropolitul Antonie, al doilea in ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse, informeaza Reuters și Agerpres. Intre 13 și 15 septembrie, suveranul pontif se va afla in capitala kazaha Nur-Sultan la cea de-a saptea editie a Congresului liderilor religiilor mondiale si traditionale. Papa Francisc a declarat in mai multe randuri ca spera sa se intalneasca cu patriarhul Kirill in…