- Papa Francisc a fost supus, miercuri, unei intervenții chirugicale de hernie abdominala care ii facea de mai mult timp probleme Suveranului Pontif. Potrivit unui comunicat oficial al Vaticanului, Papa Francisc a ieșit cu bine din operație, iar in timpul intervenției nu a existat niciun fel de complicație…

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, a parasit sambata spitalul din Roma unde fusese internat miercuri din cauza unor probleme respiratorii. „Sunt inca in viata”, a glumit suveranul pontif in fata numerosilor credinciosi si jurnalisti adunati in fata spitalului Gemelli din Roma. Francisc a coborat…

- In urma cu cateva zile, Papa Francisc a ajuns in spital, acolo unde a fost tratat de bronșita. Vaticanul a anunțat ca astazi va fi externat și ca starea sa este una buna, asta pentru ca a mancat pizza cu asistentele și a botezat un copil in secția de pediatrie.

- Papa Francisc a primit acordul medicilor pentru a fi externat sambata din spitalul din Roma, unde a fost tratat pentru bronșita, a anunțat Vaticanul, adaugand ca Suveranul Pontif a mancat pizza intr-o seara cu personalul medical și a botezat un copil in s

- Papa Francisc, care urmeaza sa revina sambata la Vatican, dupa trei zile de tratament pentru bronsita, a facut vineri o vizita surpriza la sectia de oncologie pediatrica a spitalului din Roma unde este tratat, relateaza AFP.Dupa-amiaza, liderul Bisericii Catolice, in varsta de 86 de ani, a vizitat…

- Papa Francisc, internat de miercuri la Roma, urmeaza un tratament cu antibiotice pentru o bronsita infectioasa, a anuntat, joi, echipa medicala de la spitalul Gemelli. Tratamentul a dus la o „imbunatatire semnificativa” au informat medicii. Francisc, in virsta de 86 de ani, beneficiaza de un „tratament…

- Papa Francisc, internat la spital, se simte mai bine. La spital, Suveranul Pontif lucreaza, citește ziarele și se roaga.A trecut o noapte de odihna liniștita pentru Papa Francisc, la spital, a servit micul dejun și a urmat o dimineața de citit ziarele și de reluat munca. De asemenea, Papa s-a rugat…