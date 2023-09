Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc s-a intalnit cu actorul american Sylvester Stallone și familia sa la Vatican. Starul a fost primit de Pontif intr-o audiența privata. Actorul a venit alaturi de cele trei fiice, de soția sa și de fratele sau.

- Actorul american Sylvester Stallone l-a „provocat” pe Suveranul Pontif la un meci de box, la Vatican. Prezentat lui Stallone si familiei sale, Papa a spus cat de mult ii plac filmele actorului, ceea ce l-a determinat pe un Stallone zambitor sa stranga pumnii ca si cum ar fi fost gata sa se lupte, spunand:…

- Vedeta nici nu vrea sa auda de un partener care nu i-ar putea oferi ceea ce iși dorește.Fosta prezentatoare TV știe foarte clar ce iși dorește de la un barbat, iar cei care nu au o situație financiara foarte buna nu au nicio șansa sa o cucereasca. Intr-un interviu citat de Tabu.ro , Bianca Dragușanu…

- Papa Francisc s-a prefacut in mod jucauș ca boxeaza cu Sylvester Stallone in timpul unei intalniri cu starul din “Rocky”, vineri, la Vatican. Prezentat lui Stallone si familiei sale, Papa a spus cat de mult ii plac filmele actorului, ceea ce l-a determinat pe un Stallone zambitor sa stranga pumnii ca…

- Papa Francisc a denunțat, duminica, in Piața San Pietro, atacurile contra rezervelor de grau ale Ucrainei și a cerut reluarea exporturilor. Suveranul Pontif a facut apel la autoritațile Federației Ruse sa reia transportul in siguranța a cerealelor, transmite Vatican news. ”Sa nu incetam sa ne rugam…

- Emisarul american pentru clima, John Kerry, este primul oficial care a fost primit intr-o audiența privata de Papa Francisc dupa intervenția chirurgicala pe care a suferit-o pe 7 iunie. In urma intalnirii avute luni, Kerry a declarat ca l-a gasit pe Suveranul Pontif „cu un moral și o forma extraordinare”,…

- Papa Francisc a oficiat la Vatican o slujba de rugaciune in memoria victimelor unui atac islamist ce a vizat o scoala din Uganda, informeaza Rador.Aproximativ 40 de persoane, majoritatea elevi, au fost injunghiati, impuscati si arsi de vii vineri noapte in orasul vestic Mpondwe. In rugaciunea saptamanala…

- Directorul salii de presa a Vaticanului, Matteo Bruni, a confirmat ca buletinele medicale ale suveranului pontif sunt din ce in ce mai bune. Medicii au precizat ca Suveranul Pontif se afla in parametri normali, dar spun ca e nevoie de mici eforturi. Papa Francisc și-a exprimat dorința de a-și relua…