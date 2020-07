Stiri pe aceeasi tema

- ''Gandurile mele se indreapta spre Istanbul. Ma gandesc la Sfanta Sofia si sunt foarte indurerat'', a rostit suveranul pontif in timpul discursului saptamanal de binecuvantare din Piata Sf. Petru din Roma. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca primele rugaciuni vor avea loc la Hagia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata criticile internationale privind transformarea fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, afirmand ca decizia tine de "drepturile suverane" ale tarii sale, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata criticile internationale privind transformarea fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, afirmand ca decizia tine de "drepturile suverane" ale tarii sale, relateaza AFP. "Cei care nu actioneaza impotriva islamofobiei din propriile…

- Consiliul de stat din Turcia a acceptat cererea mai multor asociatii anuland o decizie guvernamentala din 1934 care conferea monumentului Sfanta Sofia de la Istanbul statutul de muzeu, a indicat agentia de presa de stat Anadolu. Consiliul a examinat aceasta cerere din 2 iulie si decizia sa a fost asteptata…

- Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters. O instanta turca a primit…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a amanat joi pentru 15 zile decizia revenirii la statutul de moschee a catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in muzeu in 1935, perioada de inceput a Turciei laice, relateaza EFE. Consiliul de Stat a examinat joi cererea depusa…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a solicitat miercuri Turciei sa pastreze statutul de muzeu al catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, cu o zi inainte de pronuntarea asteptata a unei instante ce ar putea sa le ofere castig de cauza unor organizatii care solicita revenirea monumentului la statutul…

- Mai multe mii de credinciosi au luat parte vineri la rugaciuni colective organizate in moschei in Turcia, dupa mai bine de doua luni de interdictie in cadrul masurilor menite sa stopeze pandemia provocata de noul tip de coronavirus, informeaza sambata AFP, citata de Agerpres.In curtea celebrei Moschei…