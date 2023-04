Papa Francisc a rostit duminica, 9 aprilie, traditionala binecuvantare „Urbi et Orbi”, in Piata Sfantul Petru din Vatican, in fața a zeci de mii de credincioși. La fel ca anul trecut, Suveranul Pontif și-a dedicat mesajul razboiului din Ucraina și tensionilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters . Papa Francisc, 86 de ani, a oficiat Liturghia cu ocazia Pastelui catolic in fața unei mulțimi estimate de Vatican la aproximativ 100.000 de oameni. Papa a facut apoi o baie de multime la bordul „Papamobilului” sau in Piata Sfantul Petru și apoi a urcat la balconul central al Bazilicii Sfantul Petru…