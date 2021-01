Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a caracterizat Holocaustul din timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial, in care si-au pierdut viata aproximativ sase milioane de evrei, drept un capitol sumbru din istoria umanitatii, care nu trebuie sa se mai repete, potrivit Agerpres. "In fiecare an, in preajma…

- Un cvintuplu medaliat olimpic al Statelor Unite care a câștigat inclusiv doua medalii de aur a fost pus sub acuzare miercuri pentru presupusa sa participare la revolta de pe Dealul Capitoliului de miercurea trecuta, relateaza CNN.Klete Keller a fost acuzat de patrundere sau ramânere…

- Poliția federala americana (FBI) a anunțat ca a arestat miercuri un protestatar din Capitoliu care purta un tricou inscriptionat cu „Camp Auschwitz”, o referința la lagarul de exterminare nazist din Polonia. Imaginile din Capitoliu cu acest individ și mesajul sau au stârnit reacții…

- Presedintele Donald Trump, care este sub presiune sa demisioneze dupa ce sustinatorii sai au luat cu asalt cladirea Congresului saptamana trecuta, a declarat marti ca exista o imensa furie in randul sustinatorilor sai din cauza actiunilor intreprinse de democrati pentru a declansa o doua procedura…

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- Retorica lui Donald Trump de a pune sub semnul intrebarii infrangerea sa in alegerile prezidentiale din SUA a condus in mod direct la violenta ''teribila'' de la Capitoliu si presedintele in exercitiu ar trebui sa condamne imaginile de la Washington, a sustinut joi ministrul de interne…

- Vicepresedintele american Mike Pence a condamnat violentele sustinatorilor presedintelui Donald Trump care au invadat miercuri Capitoliul in incercarea de a bloca certificarea rezultatelor alegerilor prezidentiale, in contextul in care Senatul si-a reluat numararea voturilor dupa o intarziere de mai…

- Președintele american a lansat un apel intr-un mesaj pe Twitter catre protestatarii care au intrat in cladirea Congresului, acolo unde miercuri are loc ședința pentru validarea victoriei lui Joe Biden in alegeri.„Va cer tuturor de la Congres sa ramaneți pașnici. Fara violența. Amintiți-va ca suntem…