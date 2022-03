Papa Francisc așteptat la Kiev Cum niciun apel și nicio rugaminte, dar nici vreo sancțiune aplicata Rusiei și poporului rus nu l-au convins pe Vladimir Putin sa-și retraga armata din Ucraina, pare ca speranțele multora se indreapta catre Papa Francisc care ar putea sa fie un mediator intre cele doua parți, Rusia și Ucraina. Intr-o conversație telefonica, inițiata de papa Francisc, președintele Zelensky l-a invitat pe acesta la Kiev și i-a spus ca e „cel mai așteptat oaspete”. Și ca aceasta vizita „ar fi extrem de importanta și ar constitui un sprijin pentru țara noastra in aceasta tragedie”. Inca nu este planificata și anunțata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

