Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 20 iunie 2021, papa Francisc a condus rugaciunea ”Ingerul Domnului” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic impreuna cu romanii și pelerinii prezenți la amiaza in Piața San Pietro. Comentand episodul potolirii furtunii (Marcu 4,35-41), papa a subliniat ca a fi discipoli…

- Papa Francisc a primit vineri, 4 mai, in audiența o delegație din Florența, in contextul implinirii a șapte secole de la moartea lui Dante Alighieri. Amintim ca, la 25 martie a.c., a fost publicata scrisoarea apostolica "Candor lucis aeternae", in care papa Francisc evidențiaza relevanța, perenitatea…

- Papa Francisc a primit in audiența luni, 31 mai a.c., delegația Federației italiene de baschet. Audiența a avut loc in Sala Clementina din Palatul Apostolic. Dupa ce a amintit partida jucata in 1955, in Piața San Pietro, in prezența papei Pius al XII-lea, pontiful a evidențiat ca practicarea sportului…

- Duminica, 23 mai 2021, papa Francisc a condus rugaciunea ”Regina Coeli” (Bucura-te, regina cerului) la ora Romei 12.00. Au luat parte cateva mii de romani și pelerini prezenți in Piața San Pietro in solemnitatea Rusaliilor dupa ritul roman sau latin. Papa a facut un comentariu la pagina biblica despre…

- Sambata, 15 mai a.c., a avut loc in India, simpozionul internațional on-line destinat medicilor ginecologi și pediatri cu renume mondial. Intalnirea de lucru a fost promovata pentru a sprijini Centrul Shanti Ashram, la Coimbatore, in India, aflat sub patronajul Universitații Catolice Campus din Roma…

- Episcopii si cardinalii catolici vor putea fi judecați de catre Tribunalul penal al Statului Cetatii Vaticanului dupa ce Papa Francisc a eliminat imunitatea care le oferea prelaților posibilitatea sa nu fie convocati si condamnati, relateaza AFP, citat de Agerpres . La Tribunalul penal al Statului Cetatii…

- Papa Francisc a facut vineri un pas decisiv pentru a face mai credibil tribunalul penal al Statului Cetatii Vaticanului: episcopii si cardinalii - pâna în prezent ultra-protejati - pot fi de acum convocati si condamnati, relateaza AFP și Agerpres.Aceasta mini-revolutie a sistemului…

- Sfantul Parinte a transmis un mesaj video participantilor la conferinta internationala on-line, cu titlul "O politica inradacinata in popor" (A Politics Rooted in the People), organizata de Centrul Teologia si Comunitatea, din Londra, si desfasurata joi, 15 aprilie a.c. Subiectele dezbatute se inspira…