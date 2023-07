Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc le-a cerut duminica autoritatilor ruse sa revina la acordul care a permis exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagra, in ciuda razboiului, invocand milioanele de persoane care sufera de foame, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Sa nu incetam sa ne rugam pentru Ucraina martirizata,…

- Papa Francisc indeamna duminica Rusia sa revina in Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, in vederea unei atenuari a crizei mondiale a aprovizionarii cu alimente, agravata de Razboiul rus din Ucraina, relateaza CNN.”Sa ne rugam in continuare pentru…

- Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, afirma ca Romania poate sa grabeasca tranzitul cerealelor pe Dunare și sa dezvolte rapid rute alternative pentru exporturile ucrainene pentru a preveni o criza alimentara mondiala. Daca este nevoie, se va apela chiar și la piloții pensionari și militari. Anunțul…

- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, care permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima prin porturile din sud, a anuntat, luni, Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea a fost mediata in urma cu un an de ONU si Turcia. Acordul a fost prelungit…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a precizat, joi, la deschiderea Forumului de securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ca agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a readus Europa in vechea paradigma a razboiului pe scara larga, de durata și de mare intensitate, ca amenințare, informeaza Știrile TVR.„Pe…

- Volodimir Zelenski s-a intalnit cu presedintele Sergio Mattarella si apoi cu prim-ministrul Giorgia Meloni apoi s-a indreptat catre Vatican pentru discutii cu Papa Francisc.Atat Mattarella, cat si Meloni au reiterat sprijinul deplin al Italiei pentru Ucraina in ceea ce priveste ajutorul militar, financiar,…

- Aceasta vizita planificata nu a fost anuntata oficial, in timp ce Papa Francisc nu a dat detalii despre initiativa sa de pace.La inceputul lunii mai, Papa Francisc a afirmat ca Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace pentru a incerca sa puna capat razboiului dintre Rusia și Ucraina.„Exista o…

- „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui", a declarat duminica seara Papa Francisc, in timpul zborului spre casa dupa vizita de trei zile in Ungaria, relateaza Reuters.„Cred ca pacea se face intotdeauna prin deschiderea canalelor de comunicare.…