- Presedintia din Ucraina a anuntat marti ca a obtinut eliberarea a 32 de soldați ucraineni in cadrul unui schimb cu Rusia si ca a recuperat cadavrul unui israelian care se oferise voluntar sa lupte pentru Ucraina, relateaza AFP si Reuters. „Printre cei eliberati se numara ofiteri, sergenti si soldati…

- Papa Francisc a declarat ca a fost implicat in organizarea unui schimb de prizonieri in Ucraina, desi nu este clar rolul jucat de suveranul pontif, relateaza joi dpa. El a mentionat acest lucru in timpul unei intalniri private cu iezuitii saptamana trecuta in Kazahstan, potrivit revistei La Civilta…

- Papa Francisc a declarat miercuri (14 septembrie) ca Dumnezeu nu indruma religiile catre razboi, o critica implicita la adresa patriarhului ortodox rus Kirill, care susține invazia Ucrainei și a boicotat o conferința a liderilor religioși. In cea de-a doua zi a sa in Kazahstan, Francisc s-a adresat…

- Biserica Catolica intra in conflict direct cu SUA! In recentul mesaj video legat de intenția de rugaciune pentru luna septembrie, papa Francisc reitereaza inadmisibilitatea pedepsei cu moartea, abolita in 170 de state, dar inca aplicata in 55 de țari din cele cinci continente. Fii la curent…

- Papa Francisc si patriarhul Kirill nu se vor mai intalni cu ocazia unei reuniuni a liderilor religiosi ce va avea loc in Kazahstan in luna septembrie, a anuntat agentia de presa RIA, care a citat o declaratie facuta miercuri de mitropolitul Antonie, al doilea in ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse, informeaza…

- In legatura cu criza de energie și cu risipa, neintemeiata, de curent electric, Le Figaro titreaza: la Paris, autoritațile au amendat patronii magazinelor cu aer condiționat care nu țin ușile inchise. Nici nu conteaza ca le lasa patronii sau clienții. Asta e de la noi, nu zice Le Figaro. Lucrurile au…

- Papa Francisc a confirmat ca va efectua o calatorie apostolica in Kazahstan. De asemenea, a precizat ca nu s-a gandit inca sa renunțe la pontificat, dar ca totuși „papa poate fi schimbat”, transmite Vatican news. La invitația autoritaților civile și ecleziale, papa Francisc va efectua o calatorie apostolica…

- Papa Francisc se va deplasa in Kazahstan in perioada 13-15 septembrie pentru a participa la un congres dedicat dialogului intre religii si unde ar putea sa se intilneasca cu patriarhul Kirill, liderul spiritual al Bisericii Ortodoxe Ruse, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif "va merge in Kazahstan…