Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a propus duminica, in cadrul mesajului sau pascal, "reducerea" si chiar "anularea" datoriei tarilor sarace si a lansat un apel la ridicarea sanctiunilor internationale si la solidaritate in Europa in fata pandemiei de coronavirus, transmite AFP.In mesajul sau de Paste, citit…

- Papa Francisc a infiintat un fond de urgenta pentru ajutorarea zonelor afectate de coronavirus din tarile in curs de dezvoltare, a anuntat luni Vaticanul. Suveranul pontif a donat drept contributie initiala 750.000 de dolari din fondurile aflate la dispozitia sa si a cerut diocezelor si altor entitati…

- Un grup de experti europeni au anuntat, miercuri, ca va lansa curand o tehnologie destinata smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat in contact cu oameni infectati cu coronavirus, ceea ce va ajuta autoritatile medicale sa actioneze rapid pentru a stopa raspandirea acestuia,…

- Pasagerii transporturilor aeriene vor avea de respectat masuri suplimentare de igiena in momentul in care companiile isi vor relua operatiunile, odata incheiata criza Covid-19, a anuntat Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA), potrivit agențiilor dpa și Agerpres. IATA a discutat acest subiect…

- Australia și Canada au fost adaugate pe lista țarilor care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani ce vin din acestea. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cetatenii…