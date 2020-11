Pantalonii la modă pentru iarnă, care țin de cald Pantalonii din cașmir vor face senzație in aceasta iarna. Experții recomanda aceasta piesa vestimentara pentru a completa panoplia aspectului special de imbracaminte de casa. Karl Lagerfeld a spus ca „pantalonii de trening sunt un semn al infrangerii”, insa asta nu este o ofensa pentru unii. Acești pantaloni confortabili sunt uimitori.... The post Pantalonii la moda pentru iarna, care țin de cald appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

