"Prin decizia prim-ministrului Nicolae Ionel Ciuca, Silviu Aurelian Grigorescu a fost eliberat din funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Restituirea Proprietaților". Aceasta este confirmarea oficiala a "prognozei" din 27 ianuarie, atunci cand il avertizam pe Silviu Aurelian Grigorescu ca are zilele numarate in fruntea ANRP. Instituție care, in mandatul sau a inceput sa fie […]