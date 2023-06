Stiri pe aceeasi tema

- Panica intr-un sat din județul Mehedinți, joi dupa-amiaza! Un șarpe de peste un metru a fost scos de jandarmi dintr-un tonomat de cafea, aflat in apropierea unui magazin. Incidentul bizar a avut loc in satul Dudașu, comuna Șimian. Un echipaj de la Jandarmeria Mehedinți s-a deplasat la fața locului…

- Vremea extrema face ravagii in țara. Ploile torențiale, grindina și vijeliile puternice au distrus culturile și gospodariilie oamenilor. In mai puțin de jumatate de ora, o localitate din Bistrița-Nasaud a avut parte de o viitura cum nu s-au mai vazut de 10 ani. In Buzau, o grindina de mari dimensiuni…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod rosu de furtuna pentru localitati din judetul Dolj, unde ploua torențial de mai multe ore, drumuri locale fiind pline de apa. ISU Dolj a transmis mesaje RO-Alert pentru zonele vizate. Prefectul județului, Dan Diaconu, spune ca au cazut 130 de litri de apa…

- Marcel Serbuc, barbatul dat in urmarire internationala, fiind principalul suspect in cazul crimei din Berceni, a fost prins sambata in Olanda. Acum, el urmeaza sa fie predat Politiei din Romania. Autoritatile au reusit sa il prinda pe principalul suspect in cazul crimei din Berceni in timp ce acesta…

- Momente de panica pentru 60 de pasageri care se aflau in "Sageata albastra", in aceasta seara. Un incendiu a izbucnit dupa in zona motorului trenului de personal, aflat intre garile Pitești și Parvu, din județul Argeș. Oamenii au fost evacuați iar pomperii au intervenit pentru a stinge flacarile.

- Panica in Sicilia, dupa ce vulcanul Etna a erupt. Este cel mai mare vulcan activ din Europa și se afla in sud-vestul Italiei. Autoritațile italiene au activat Alerta Roșie a Protecției Civile. Vulcanul Etna a erupt In dimineața zilei de astazi, in jurul orei 10:00, vulcanul Etna din Italia a erupt.…