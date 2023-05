Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, sambata, dupa ce a coborat din avionul care il aducea de la Londra la Satu Mare. Se pare ca a intrat in stop cardio-respirator, iar medicii nu l-au mai putut resuscita, scrie Mediafax.Barbatul a intrat in stop cardio-respirator la scurt timp dupa ce a coborat din avionul cu care…

- Barbatul, in varsta de 60 de ani, a intrat in stop cardiorespirator la scurt timp dupa ce a coborat din avionul care venea de la Londra, de pe Aeroportul Luton, informeaza PresaSM.Dupa efectuarea formalitaților vamale, barbatul s-a urcat intr-o mașina, dar i s-a facut rau chiar pe drumul de acces in…

- Caz cutremurator intr-o comuna din Vrancea. O fata de numai 15 ani a murit subit, marți dimineașa, in urma unui stop cardio-respirator. Ambulanța fusese chemata dupa ce adolescentei a inceput sa ii curga puternic sange din nas. Medicii ajunși la caz au incercat sa o resusciteze, fara rezultat insa,…

- Caz șocant in localitatea Balești. O adolescenta de 15 ani a murit astazi in urma unui stop cardio-respirat. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, apelul la 112, anunța faptul ca fata se confrunta cu o sangerare nazala puternica. „Astazi, la ora 10:47, SAJ…

- Conductorul trenului implicat in accidentul din gara Galati a decedat la spital in urma unui stop cardio-respirator, informeaza sambata seara CFR Calatori. ‘Urmare accidentului feroviar care s-a produs in aceasta seara, in statia Galati, CFR Calatori anunta cu regret ca doamna conductor a trenului R…

- O pasagera a cerut despagubiri companiei aeriene British Airways dupa ce un barbat a murit in avionul cu care calatoreau, scrie Rotalianul.com. Intr-un comentariu lung, care intre timp a fost șters de pe pagina de Facebook British Airways Complaints Advice, femeia, al carei nume nu a fost facut public,…

- „Pacientul era oncologic, avea multiple metastaze pulmonare. S-a intamplat dupa consult”, a confirmat managerul spitalului CF2, Șerban Bucur. Joi, 9 martie 2023, in jurul orei 13.00, un barbat a fost gasit fara suflare in toaleta policlinicii din cadrul spitalului CF2 din București. Cadre medicale…

- O femeie de origine din Egipt a forțat doua uși cu incuietoare electromagnetica și a reușita sa ajunga pe platforma Aeroportului Internațional Henri Coanda – Otopeni, dar a fost oprita de personalul aeroportuar sa urce in avionul TAROM care se pregatea de decolare spre Londra. A fost panica pe aeroportul…