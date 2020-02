Stiri pe aceeasi tema

- O a doua persoana testata pozitiv cu coronavirus a murit in Italia, unde pana in prezent au fost raportate 29 de cazuri de contaminare. Cele mai multe cazuri, 27 la numar, au fost inregistrate in Lombardia. Celelalte doua sunt in Veneto. Cea de-a doua persoana decedata de coronavorus este…

- Cea de-a doua victima - internata de circa zece zile - este o femeie care traia in Lombardia (nord). Vineri, autoritatile au anuntat ca cel putin noua orase din Lombardia si unul din Veneto au inchis barurile, scolile si alte locuri publice din cauza suspiciunilor de contaminare cu noul coronavirus.…

- Panica in Italia, dupa ce doi oameni au murit și 30 au fost infectați cu noul tip de coronavirus. In nordul țarii au fost impuse restricții in viața publica. Crește alarmant și numarul de cazuri in Coreea de Sud: s-au dublat in doar 24 de ore.

- La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute de transmitere locala a noului coronavirus, oficialii italieni au anuntat alte opt cazuri, printre care si cinci lucratori sanitari, potrivit Agerpres. Agentia de stiri ANSA a anuntat ca doua persoane…

- Inca o persoana a murit in Italia din cauza noului coronavirus, numarul victimelor ajungand astfel la doua. Este vorba despre o femeie de 77 de ani din Lombardia. Situația devine tot mai complicata in peninsula, iar autoritațile iau masuri drastice. Peste 1.200.000 de romani traiesc in Italia.Un…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…

- RESITA – Panica starnita de resiteanul suspect de a fi infectat cu coronavirus incepe sa ia amploare! Persoana in cauza se pare ca a lucrat ca asistent medical la Kreisklinik Trotsberg si, conform declaratiei sale, ar fi ingrijit pacienti infectati cu coronavirus. Reprezentantii clinicii respective…

- Luisa George, o fata romanca de numai 16 ani, a murit pe loc, duminica seara, intrun cumplit accident rutier petrecut la Casaletto Lodigiano, in provinica Lombardia. Sora sa, de 15 ani, este grav ranita. Luisa se afla intr-un Chrysler impreuna cu alti trei tineri, printre care si sora ei mai mica, in…