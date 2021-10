Ancheta, denumita "Pandora Papers", la care au colaborat circa 600 de jurnalisti, se bazeaza pe circa 11,9 milioane de documente, ce provin de la 14 societati de servicii financiare, si a scos la iveala peste 29.000 de societati offshore.Potrivit acestor documente, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a infiintat cel putin 30 de societati offshore, in tari sau teritorii cu fiscalitate avantajoasa. Prin intermediul acestor entitati, el a cumparat 14 proprietati de lux in SUA si Regatul Unit, in valoare de peste 106 milioane de dolari.In ceea ce-l priveste pe premierul ceh Andrej Babis, el a plasat…