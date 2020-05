Pandemismul, ultimul stadiu al globalismului 1. Ca prin efectele sale Pandemia Covid 19 conduce la „sfarșitul lumii” noastre deja s-a spus. Eu unul am prevazut acest sfarșit cu cel puțin cinci ani in urma, scriind și conferențiind pe respectiva tema. Era previzibil ca in felul in care era nu se mai putea continua și ca va interveni un șoc – produs de om (razboiul) sau produs de natura (epidemia) – care sa schimbe fundamental ordinea existenta, ajunsa intr-un impas absolut. Ceea ce nu a atins consensul este previziunea referitoare la felul in care va arata lumea viitoare; cea care va succeda lumii noastre de azi, construita de stramoșii noștri… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

