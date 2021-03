Stiri pe aceeasi tema

- Verificari ale polițiștilor și jandarmilor in zonele aflate in carantina, dar și in restul județului. Oamenii legii au verificat zonele aglomerate și mijloacele de transport in comun și au dat amenzi de peste 100.000 de lei. Cele mai multe pentru cei care nu au purtat masca de protecție.

- Majoritatea magazinelor vor fi inchise si serviciile religioase anulate in weekendul de Pastele catolic si protestant, intre 1 si 5 aprilie, in cadrul unei perioade de restrictii inasprite pentru a opri cresterea numarului infectii cu COVID-19, a anuntat marti cancelarul german,

- Verificari ale polițiștilor și jandarmilor in magazine și in mijloacele de transport, in județul Timiș. Oamenii legii au legitimat peste 3000 de persoane și au dat amenzi de peste 70.000 de lei celor care au incalcat restricțiile din timpul starii de alerta.

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor inclusiv in weekend, in Timiș. Oamenii legii au facut controale pentru a vedea daca sunt respectate restricțiile impuse in pandemie. Au dat amenzi de peste 250.000 lei pentru cei care nu au purtat masca sau nu au respectat restricțiile și interdicțiile de deplasare.

- Sambata au loc proteste in mai multe orașe din Germania. Cetațenii protesteaza fața de masurile anti-pandemie. In cadrul manifestațiilor au avut loc violențe intre demonstranți și oamenii legii. Oamenii au ieșit in strada in Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Conform publicatiei Bild ,…

- Restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus au dus la o scadere record de 7% a emisiilor globale de dioxid de carbon in 2020, insa aceasta scadere ar putea fi de scurta durata daca eforturile ce vizeaza renuntarea la combustibilii fosili nu vor fi intensificate, potrivit unui studiu publicat…

- New South Wales și Australia de Sud reduc restricțiile dupa cateva saptamani fara cazuri Covid. Oamenii vor avea voie sa danseze in localuri și sa primeasca oaspeți. In New South Wales (NSW), 30 de persoane vor avea voie sa danseze la nunți și pana la 30 de persoane vor putea petrece in interior,…

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor timișeni, sambata, pe raza intregului județ. Oamenii legii au verificat daca sunt respectate masurile de protecție și restricțiile impuse in pandemie. Au dat amenzi de peste 45.000 lei. Cele mai multe pentru cei care nu au purtat masca.