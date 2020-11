Pandemie? Salariile au crescut în ultimul an de zile, spune Statistica In luna septembrie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.414 lei, cu 77 lei (+1,4%) mai mare decat in luna august 2020. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.321 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 46 lei (+1,4%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (7.879 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.753 lei)”, arata datele Institutului Național de Statistica. In septembrie, comparativ cu luna septembrie a anului precedent,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In castigul salarial mediu lunar sunt cuprinse si sumele platite salariatilor pentru somajul tehnic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. ”In luna septembrie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.414 lei, cu 77 lei (+1,4%) mai mare decat in luna august 2020. Castigul salarial…

- Romanii au caștigat cu 46 lei mai mult la salariu, in septembrie. Salariul mediu net a crescut la 3.321 de lei Castigul salarial mediu nominal net a fost, in septembrie, de 3.321 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 46 lei (+1,4%), iar castigul salarial mediu nominal brut s-a situat la 5.414…

- ”In luna august 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.337 lei, cu 131 lei (-2,4%) mai mic decat in luna iulie 2020. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.275 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 97 lei (-2,9%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net…

- Salariul mediu net din luna august a fost de 3275 lei, în scadere fata de luna precedenta cu 97 lei, au transmis vineri reprezentanții Institutului Național de Statistica. În sectorul bugetar s-au înregistrat scaderi ale salariilor nete, în principal ca urmare a acordarii în…

- INS: Salariul mediu net a crescut cu 74 de lei in iulie. In ce domenii s-au inregistrat cele mai mari creșteri. Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.468 lei, in iulie 2020, cu 99 de lei, respectiv 1,8%, mai mare decat in iunie 2020, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.372 lei,…

- Salariul mediu net a fost in luna iulie 2020 de 3.372 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 74 lei (+2,2%), potrivit Institutul National de Statistica (INS). Cele mai ridicate venituri se inregistreaza in industria IT&C, unde caștigul mediu se apropie de 8.000 de lei, scrie News.roIn luna iulie…

- "I n luna iulie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.468 lei, cu 99 lei (+1,8%) mai mare decat in luna iunie 2020. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.372 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 74 lei (+2,2%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…

- Salariile sfideaza pandemia. Castigul salarial mediu net a crescut in iulie cu 74 lei, pana la 3.372 lei. Angajații care caștiga aproape 8.000 lei in mana Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.468 lei, in iulie 2020, cu 99 de lei, respectiv 1,8%, mai mare decat in iunie 2020, iar castigul salarial…