Stiri pe aceeasi tema

- Australia a anuntat ca isi va extinde restrictiile la frontierele internationale pentru inca cel putin trei luni, pentru a proteja tara impotriva raspandirii noului tip de coronavirus, informeaza vineri dpa. Restrictii pentru toti vizitatorii straini au fost anuntate in martie, cetatenii australieni…

- Australia a anuntat ca isi va extinde restrictiile la frontierele internationale pentru inca cel putin trei luni, pentru a proteja tara impotriva raspandirii noului tip de coronavirus, informeaza vineri dpa. Restrictii pentru toti vizitatorii straini au fost anuntate in martie, cetatenii australieni…

- "Autoritațile sunt pregatite pentru alegerile locale din 27 septembrie" Foto: roaep.ro Autoritațile sunt pregatite pentru alegerile locale de la 27 septembrie, în contextul pandemiei de coronavirus. Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Florin Mitulețu Buica, a declarat,…

- Doru Florin Sas este candidatul PNL la fotoliul de primar din comuna Salva. Acesta a inceput sa umble din poarta in poarta pentru a sta de vorba cu salauanii. Florin Sas a uitat de existența COVID-ului și s-a luat in brațe cu satenii, iar masca de protecție era prinsa sub barbie. Faptul ca Florin Sas…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au executat, in ultimele 24 de ore, la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat, 81 misiuni. Cele 77 de efective angrenate au acționat pentru menținerea ordinii și siguranței publice,…

- Italia a anuntat astazi extinderea regulii privind carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, informeaza DPA. Ministrul Sanatații din Italia, Roberto Speranza / FOTO: twitter.com/robersperanza Masura a fost instituita saptamana trecuta, ca parte a unui plan care sa limiteze…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat, astazi, o Hotarare prin care s-a stabilit cine și unde trebuie sa poarte masca, in scopul prevenirii raspandirii noului Coronavirus. In piețe, targuri, zonele de așteptare, la serbari publice sau in pelerinaje, ca și in exteriorul obiectivelor…

- In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat, pe raza unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat 89 de misiuni. Cele 107 de efective au procedat la menținerea ordinii și siguranței publice, la verificarea respectarii…