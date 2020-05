Stiri pe aceeasi tema

- Testul grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica, programat in data de 21 mai 2020 ca prima etapa pentru admiterea in colegiile nationale militare, nu se va mai sustine in acest an, potrivit paginilor de Facebook ale Colegiului National Militar "Mihai…

- “In stare de urgența sau in stare de alerta, ministrul liberal al Educației… gafelor baga in criza invațamantul romanesc!”, susține președintele PSD Prahova, Bogdan Toader, intr-o postare pe pagina sa de socializare. Un atac dur la adresa Monicai Anisie, ministrul Educației, prin care șeful organizației…

- Acestea sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2019 – 2020. Ordinul de ministru cuprinde in anexe noile programe pentru:…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care angajatii din invatamant vor beneficia de zile libere pentru a sarbatori Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti, precum si prima si a doua zi de Rusalii, in functie de data la care sunt celebrate acestea de cultul religios legal crestin…

- Zeci de persoane au venit, luni, la Casa de Pensii și la Agenția pentru ocuparea forței de munca Prahova, cele doua instituții funcționand in aceeași cladire. Oamenii au intrat pe rand și au așteptat minute in șir, afara, uni doar ca sa puna o intrebare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Directorul…

- Faza județeana a Olimpiadei de Interdisciplinare Științele Pamantului a avut loc la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia ,in data de 29.02.2020. Au participat un numar de 5 de elevi din clasele liceale ( IX-XII). Etapa naționala a O.S.P. va avea loc in perioada 13-17.04.2020 la Breaza, județul Prahova. Rezultatele…