- Ministerul rus de Externe a anunțat, miercuri, ca expulzeaza 34 de diplomați francezi, ca represalii pentru cei 35 de diplomați ruși trimiși acasa de Franța la inceputul lunii aprilie, potrivit Le Figaro. Ambasadorul Franței la Moscova a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe și i s-a…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat, luni, ca decizia Finlandei și Suediei de a adera la NATO este o greșeala care va avea „consecințe considerabile” și va duce la o schimbare radicala a situației mondiale, relateaza agențiile rusești de presa, citate de Le Figaro. Riabkov…

- Pandemia de COVID-19 a provocat moartea a aproximativ 15 milioane de oameni in intreaga lume, estimeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), adica cu 13% mai multe decese decat erau preconizate in mod normal in doi ani, relateaza BBC. OMS considera ca multe tari au raportat mai putine persoane care…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, miercuri, 1.464 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, dublu fata de ziua precedenta. Au fost raportate și 26 decese, inclusiv al unui copil. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.464 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV –…

- Peste 90 de persoane au fost sau au parasit singure locuintele in urma unei explozii care a fost urmata de un incendiu, intr-un bloc din municipiul Constanta. In urma exploziei, 25 de locuinte au fost afectate. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri. Inspectoratul pentru…

- Prezenta la vot la primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta a fost de 65%, la ora 17.00 (18.00, ora Romaniei), potrivit Le Figaro. Participarea este cu 4,4 puncte procentuale mai mica fata de scrutinul din 2017. Conform datelor transmise de Ministerul de Interne francez, participarea la primul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se declara ingrijorata ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de Covid-19. Oficialii au declar ca vor depune efprturi pentru a limita raspandirea bolilor infectioase, transmite CNN. Astfel, desi cazurile din regiune sunt in scadere fata de saptamana anterioara,…

- Ministrul afacerilor externe din Canada, Melanie Joly se va afla, luni, in Romania, urmand sa fie primita, la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, de catre presedintele Klaus Iohannis. Oficialul canadian va avea o intrevedere si cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Cei doi ministri vor sustine o conferinta…