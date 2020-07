Pandemia nu i-a speriat pe romanii care vor sa-și cumpere locuințe. Clienții, mai interesați de spații mai mari și case cu gradina, in defavoarea zonei Apetitul pentru achizitia de locuinte ramane ridicat, in conditiile in care peste 80% dintre cei care voiau sa isi cumpere o casa sau un apartament inainte de pandemie isi mentin aceasta intentie, arata un studiu publicat joi.

Potrivit unui studiu realizat de JLL, în parteneriat cu Storia.ro, cei care vor să cumpere o locuință pun acum accent pe confort, un spaţiu mai mare de locuit şi pe existenţa grădinilor,…