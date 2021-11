Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia covid-19 a ucis peste cinci milioane de oameni in lume de cand Biroul OMS dn China a anuntat aparitia bolii, la sfarsitul lui decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat pe baza unor date oficiale de AFP. Acest bilant, intocmit luni la ora 21.30 GMT (23.30, ora Romaniei), ia in…

- Peste o treime din copiii romani s-au aflat in risc de saracie și excluziune sociala in anul 2020. Este vorba de peste 1,5 milioane de copii, un numar mai mare decat in ultimii cinci ani, avertizeaza un raport internațional al organizației Salvați Copiii. „Criza pandemica a acutizat disparitațile dintre…

- Romania a importat astazi peste 2.600 de megawati de electricitate, reprezentand un record istoric, pe fondul deconectarii automate a unui reactor nuclear de la Cernavoda, anunta compania Transelectrica. Cel mai mare nivel al importurilor de electricitate a fost atins in jurul orei 10:00, respectiv…

- Din dorința de a descongestiona sistemul public de sanatate in aceasta perioada și nu numai, aplicația Beesers, primul marketplace de servicii medicale la domiciliu din Romania, iși dorește sa iși ofere GRATUIT sprijinul Ministerului Sanatații și al Comitetului Național de Coordonare a Activitaților…

- Articolul O companie de servicii medicale propune vaccinarea gratuita, la domiciliul romanilor. Reprezentanții Beesers au trimis o solicitare catre Ministerul Sanatații se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Din dorința de a descongestiona sistemul public de sanatate in aceasta perioada și nu numai,…

- Capitalizarea OMV Petrom a crescut de peste 15 de ori. OMV Petrom este cea mai mare companie romaneasca de la Bursa de Valori București. In ultimii 20 de ani, acțiunea SNP a oferit investitorilor un randament mediu al dividendelor de aproximativ 6%. OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie integrata…

- BRK Financial Group, companie de brokeraj listata la Bursa de Valori București și care susține lichiditatea a 12 instrumente financiare, va beneficia in calitate de companie listata de programul de Market Maker al Emitentului. WOOD & Company va furniza servicii de Market Maker al Emitentului pentru…

- Pandemia ne-a aratat o fata pe care multi dintre noi nu o cunosteam. Desi este o intamplare nefericita, tot prin intermediul pandemiei am invatat sa pastram distanta, sa ne acoperim gura daca suntem raciti si cat de importante sunt manusile din latex. Magazinul Sanito.ro ofera o gama vasta de astfel…