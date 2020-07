Creșterea brusca și ingrijoratoare a noilor cazuri de COVID-19 nu a avut loc doar la noi in țara, ci in intreaga lume. Doar in ultimele 24 de ore, pe plan internațional au fost raportate mai bine de 200.000 de noi cazuri. Daca ne raportam la ultimele 5 zile, cifra inregistrata depașește un milion.