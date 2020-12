Traditia straveche a copiilor care merg din casa in casa cantand colinde de Craciun a fost abandonata anul acesta in Grecia din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza DPA.



Autoritatile din domeniul protectiei civile din Grecia au anuntat interdictia, reducand la tacere, pentru prima data in istoria recenta, acest obicei indragit.



''De cand ma stiu, nu s-a intamplat niciodata ceva asemanator. Nici macar in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial'', a declarat joi un rezident varstnic al Atenei pentru postul national de televiziune ERT.



Guvernul…