Pandemia de coronavirus a accelerat creșterea comerțului electronic în următorii ani Comerțul electronic a prosperat in ultimii doi ani, din cauza inchiderii magazinelor și a fricii cumparatorilor de a contracta coronavirusul, in public. La cumparatorii din intreaga lume a aparut tendința de utilizare mai mare a comerțului electronic, de creștere a increderii in plațile online și digitale și de intensificare a interacțiunilor cu marcile, care sunt prompte in feedback și flexibile in returnarea produselor și anularea comenzilor. Digital Commerce 360 estimeaza ca pandemia de COVID-19 a adus aproximativ 219 miliarde USD vanzarilor de comerț electronic din SUA, in anii 2020… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

