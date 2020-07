Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de 4 luni, de la depistarea primului caz de Covid-19, aproape 20 de mii de persoane au fost confirmate pozitiv la noul tip de coronavirus. Pana astazi 65% dintre pacienți au fost vindecați și externați, iar circa 3% au fost rapuși de boala. Cele mai multe cazuri active raman a fi in Chișinau,…

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 546.629 de persoane in intreaga lume de cand biroul OMS in China a anuntat aparitia bolii COVID-19, la sfarsitul lunii decembrie, potrivit unui bilant stabilit de site-ul de specialitate worldometers.info.De asemenea, pana in prezent peste 11.950.000 de cazuri…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 512.383 de morti in lume de cand China a anuntat oficial aparitia bolii in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, miercuri, la orele 19.00 GMT, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Boris Johnson denunța legea securitații…

- Valoarea fuziunilor si achizitiilor (M&A) incheiate la nivel global a scazut cu 50% in prima jumatate a acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, atingand cel mai redus nivel de dupa criza datoriilor suverane din zona euro, in conditiile in care pandemia de coronavirus a franat…

- Numarul de noi cazuri de infecție cu coronavirus a crescut ingrijorator in ultimele zile atat in Republica Moldova, care nu reușește sa aduca epidemia sub control și unde medicii lucreaza ”la limita extenuarii”, cat și in Ucraina, care a evocat deja o noua posibila perioada de izolare, noteaza Europa…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 347.723 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, marti, la orele 19.00 GMT.Peste 5.541.

- In Franta, au murit 330 de persoane in ultimele 24 de ore, totalul fiind de 25.531 de la inceputul epidemiei, potrivit celui mai recent bilant comunicat marti seara de Directia Generala a Sanatatii, scrie BFM TV, potrivit news.ro.In spitale au murit 16.060 de persoane si 9.471 in Ehpad si…

- Alte cinci decese au fost raportate in Republica Moldova pe parcursul zilei de sambata, 25 aprilie. Este vorba despre un barbat de 80 ani din Chisinau, doua femei din Orhei de 37, respectiv, 72 de ani. Un barbat din Tiraspol de 73 de ani si o femeie din Dubasari in varsta de 39 de ani.