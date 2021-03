La Ploiesti, anul trecut, au spus „DA” doar 834 de cupluri, iar de la inceputul lui 2021 nici o suta! Nicoleta Dumitrescu Din cauza pandemiei și avand in vedere ca inclusiv in momentul de fața, ca urmare a prelungirii starii de alerta, este menținuta interdicția organizarii de reuniuni private, in care sunt incluse și nunțile, botezurile, mesele festive etc., s-a redus și in Ploiesti numarul casatoriilor. Confirmarea vine facand o simpla comparație intre anii 2019 și 2020, multe cupluri amanand și anul acesta fericitul eveniment pentru cand va fi permisa și chemarea invitaților la restaurant.…