- In 2019, Vel Pitar a avut o cifra de afaceri de aproximativ 509,2 mil. lei (107,4 mil. euro), in crestere cu peste 15-. Compania are peste 2.000 de angajati si unitati de productie in judetele Valcea, Arges, Brasov, Cluj, Galati, Iasi, Giurgiu, Gorj, Olt si Dambovita. (zf.ro)

- 1.504 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, astazi , Grupul de Comunicare Strategica. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmate1.Alba1050172.Arad1721153.Argeș4935324.Bacau2557845.Bihor2185716.Bistrița-Nasaud111777.Botoșani130768.Brașov4392589.Braila15446110.Buzau21543311.Caraș-Severin6191312.Calarași5101313.Cluj19442814.Constanța15773415.Covasna7211316.Dambovița29424717.Dolj15712618.Galați31743219.Giurgiu6471320.Gorj1492921.Harghita684522.Hunedoara15772323.Ialomița934824.Iași26907125.Ilfov20706326.Maramureș10812827.Mehedinți11021228.Mureș13342129.Neamț20492630.Olt12511831.Prahova39868732.Satu…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 3.029 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 16.08.2020 (10:00) – 17.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 38 de decese (21 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.309 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 5 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 56.550…

- Inca 19 bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, iar alți 14 au fost declarați vindecați și externați. La nivel național au fost inregistrate 1.225 de cazuri noi, 339 de pacienți au fost declarați vindecați, iar alți 36 au decedat. De asemenea, 401 pacienți se afla in terapie intensiva. In același…

- Numarul cazurilor noi de COVID pare a exploda de la o zi la alta. Oamenii nu mai pot fi tinuti in case, iar masurile simple de precautie, care pot fi intelese de cei cu o educatie minima intr-o tara civilizata, sunt refuzate de romani. Motive pentru a nu purta masti in mijloacele de transport se gasesc.…

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud, 11 persoane au fost depistate cu CoVid-19, iar alte 13 au fost vindecate și externate. La nivel național au fost inregistrate alte 555 de noi cazuri de imbolnavire, 18 persoane au decedat, 265 au fost declarate vindecate, iar 92 de pacienți asimptomatici…