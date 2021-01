Stiri pe aceeasi tema

- În Marea Britanie s-au înmatriculat 1,63 milioane de mașini noi anul trecut, piața fiind la cel mai scazut nivel de dupa 1992 din cauza restricțiilor legate de pandemie și a faptului ca o perioada showroom-urile au fost închise. Mai mult, scaderea anuala de 29% este cea mai mare înregistrata…

- Peste doua decenii de creștere a traficului aerian de pasageri au fost șterse in 2020, a constatat un raport citat de CNBC. "Pandemia și consecințele sale au distrus 21 de ani de creștere globala a traficului de pasageri in cateva luni, reducand traficul in acest an la niveluri observate ultima…

- Nivelul de stres s-a dublat in timpul pandemiei de coronavirus pentru unul din patru angajati romani, iar 30% dintre ei au ajuns deja la epuizare, potrivit unui comunicat al BestJobs, remis, joi, AGERPRES. Astfel, peste 70% dintre angajatii romani care au participat la un sondaj efectuat de platforma…

- Ziarul Unirea FOTO: TC Sun Alba Iulia a ținut steagul sus la nivelul performanțelor și in anul 2020, unul afectat de pandemia de coronavirus Anul 2020, unul afectat din plin la toate nivelurile din cauza pandemiei de coronavirus, a fost unul atipic in planul sportului. Competiții anulate, program competițional…

- Idea Bank (fosta Romanian International Bank) a fost preluata in anul 2014 de catre Getin Holding, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Polonia. La sfarsitul lunii iunie, Idea Bank Romania avea in portofoliu active in valoare de 546,5 milioane de euro, cu 6% sub nivelul consemnat la sfarsitul…

- Pandemia de coronavirus aduce schimbari majore pe piața muncii din Romania. Persoanele care și-au cautat un loc de munca, incepand din luna martie, au fost de acord sa lucreze in posturi inferioare...

- Nimic nu mai este in regula cu noi, cu ei, cu unii, cu toți. Nu vrem sa ne mai auzim unii pe alții, sa cadem de acord ca adevarul e intodeauna la mijloc sau ca, situația e cat se poate de dificila. Ne dam tineri, aratand cu degetul spre cei batrani, uitand ca exista o zicala pe care am sa o adaptez:…

- ”Valoarea activelor totale, aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns la 30 septembrie 2020, la 72,58 miliarde de lei, in crestere cu 17,96% fata de septembrie 2019, depasind astfel pragul de 14 miliarde de euro. Aceasta evolutie a avut la baza doi factori importanti:…