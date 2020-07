Stiri pe aceeasi tema

- ”Instrumentele de economisire puse la dispozitie de Banca Comerciala Romana au cunoscut un avans consistent in prima jumatate a acestui an, in special in lunile marcate de pandemia de coronavirus. Astfel, BCR a inregistrat o crestere de 73% a conturilor de economii deschise in perioada ianuarie-iunie…

- Pandemia de Covid-19 a dus la sfarșitul erei spațiilor deschise și reapariția micilor birouri, poate nu individuale, ci pe departamente sau echipe, spune Bogdan Jigman, director general al dezvoltatorului polonez GTC Romania. Acesta din urma a alocat...

- Se schimba iar totul! Vezi ce masuri noi pregatește Guvernul Orban de la 1 iunie. Toți romanii sunt vizați Pandemia a schimbat cursul vieții in intreaga lume, nu doar in Romania, insa in ultima perioada oamenii au inceput sa dea semne ca nu mai pot tolera izolarea. Mai mult, nici economia nu mai rezista,…

- In perioada starii de urgența cauzate de pandemia de COVID-19, romanii au cheltuit online pe haine și accesorii, unele magazine inregistrand creșteri de 1.263%, dar și pe cosmetice, divertisment, electronice și decorarea locuinței sau educție, anunța platforma financiara Revolut, cu peste 1 milion…

- Romanii sunt atrași de posibilitatea de a-și comanda produse ieftine din China și nici coronavirusul nu-i impiedica. Ideea ca virusul mortal a izbucnit din aceasta țara i-a speriat puțin pe amatorii de ”chinezarii”, insa nu pentru mult timp, astfel ca...

- Pandemia de coronavirus nu a provocat doar o criza sanitara, ci a afectat și economia la nivel global. Numai in Romania, peste 1 milion de oameni au intrat in somaj tehnic si peste 200.000 au ramas fara loc de munca. Aceasta situație a generat și va genera dezechilibre la nivelul intregului sistem,…

- ​Autoritațile au decis blocarea accesului din internet la site-urile romania-veche.ro și justitiarul.ro din cauza informațiilor false pe tema pandemiei de coronavirus. Potrivit analizei Grupului de Comunicare Strategica, informațiile de pe romania-veche .ro nu erau susținute de argumente științifice,…

- Romanii nu vor scapa de coronavirus prea curand, chiar daca numarul de cazuri se afla in scadere in aceasta perioada, iar autoritațile au inceput deja sa vorbeasca despre o relaxare a masurilor. Conform epidemiologului Geza Molnar, noul coronavirus va reveni in toamna.