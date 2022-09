Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Nereju va incepe in luna octombrie lucrarile de extindere la gradinița Sahastru. Investiția la aceasta unitate de invațamant este finanțata prin PNDL dar și de la bugetul local, cu o valoare totala de peste 848 mii lei. Primarul comunei Nereju, Toader Gemanaș, a aratat ca o alta unitate școlara…

- Ambulatoriul din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure ” din Fagaraș va fi reabilitat, modernizat și dotat, a anuntat primarul municipiului, Gheorghe Sucaciu . Primaria Fagaraș a predat amplasamentul constructorului care va reabilita, moderniza și dota ambulatoriul din cadrul Spitalului Municipal…

- Autoritațile din comuna Paltin vor construi o gradinița cu doua sali de grupa in localitate. Investiția este evaluata la puțin peste o jumatate de milion de lei. ,,Prin acest contract se vor achiziționa lucrari – (execuție lucrari), a caror valoare estimata este 553.731,37 lei fara T.V.A., Aceste lucrari…

- Spitalul Orașenesc Panciu vrea sa aiba permanent medicamentele necesare tratarii pacienților, pentru aceasta dand „sfoara in țara” pe SEAP in cautarea unor furnizori cu care sa incheie un acord-cadru. In total, este vorba despre 206 medicamente, de la banalele vitamine și pana la morfina, valoarea totala…

- In comuna Naruja, satul Podul Narujei, va fi construita o sala de sport cu 180 de locuri. Lucrarile vor fi realizate de firmele Baiculescu Construct SRL, Hidro Salt B 92 SRL și Medromtehnology SRL, pentru suma de 6,5 milioane de lei. Investiția este finanțata de Compania Naționala de Investiții care…

- Investiția „Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Nereju, județul Vrancea” are in vedere realizarea unui sistem de iluminat public in localitațile din intravilanul comunei Nereju, cuprinzand urmatoarele localitați: Sahastru, Nereju, Nereju Mic, Chiricari. „Scenariul recomandat de catre…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a scos la concurs un post de asistent medical principal pentru Laboratorul de diagnostic și investigare in sanatate publica- diagnostic microbiologic, dosarele putand fi depuse pana pe data de 8 iulie. Așadar, daca va intereseaza o cariera in instituție, aveți…