- Un cutremur cu magnitudinea 2,1 a avut loc luni in Satu Mare. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 10.58 in Satu Mare. Seismul a avut...

- Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), luni dimineața, la ora 03:09, un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremur in aceasta dimineața Cutremurul a avut loc la o adancime de 112…

- Investitiile in proiectele verzi sunt foarte atractive si ar putea insemna un plus de 5,7 puncte procentuale la cresterea economica a Romaniei in urmatorii sase ani, potrivit lui Florin Dragu, director Stabilitate Financiara in cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Magnitudinea oportunitatilor…

- Varianta Delta (B.1.617.2) a virusului SARS-CoV-2, detectata prima oara in India, avanseaza in Germania, unde, in saptamana dintre 31 mai si 6 iunie, reprezenta deja 6,2% din totalul mutatiilor analizate, un procent de doua ori mai mare in raport cu cel constatat in precedentele 14 zile, potrivit Institutului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 a avut loc marti dimineata, 1 iunie, in judetul Buzau din Romania. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului, cutremurul a avut loc la ora 5.36 in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau. Seismul a avut magnitudinea de 3,1 si a…

- Țara noastra s-a zguduit din nou in aceasta luna! Potrivit informațiilor emise de catre Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului, in noaptea de duminica spre luni, s-a produs un cutremur. Iata ce magnitudine a inregistrat seismul, dar și in ce zone s-a resimțit mai accentuat!

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, Caraș-Severin. A fost un cutremur de suprafața simțit la mare distanța de epicentru. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs duminica, la ora 07.36, in Caraș-Severin.…

- Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri și a avut o magnitudine inițiala de 7,2. Cu toate acestea, autoritațile au transmis ca nu exista riscul de a se declanșa un tsunami. Filmarile postate pe rețelele de socializare arata ca mișcarea telurica a fost oarecum constanta, iar oamenii nu s-au…