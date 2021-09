Până unde poate ajunge un artist: Lucrurile neștiute din viața Sofiei Vicoveanca Interpreta de muzica populara Sofia Vicoveanca – Sofia Fusa, pe numele sau la nastere – a venit pe lume la 23 septembrie 1941, in comuna Toporauți, Toporuica de astazi, in Ucraina, fiind unul din cei patru copii ai familiei de negustori Gheorghe și Veronica Fusa. Sofia Vicoveanca are la activ un repertoriu care cuprinde cantece de leagan, de nunta, doine de dragoste și dor, cantece de Craciun, lamentari și balade, dar mai ales cantece de bucurie, unele dintre ele presarate cu franturi din umorul satului romanesc. Artista a sustinut numeroase spectacole si turnee in Romania și peste hotare, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

