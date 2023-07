Pana-n anul 2027, Școala Gimnaziala nr.4 din Suceava va fi implicata intr-un proiect de formare Erasmus. Anunțul a fost facut, la Radio Top, de inspectoarea de limbi moderne Mariana Ciupu. Profesoara a afirmat: „Pentru anul 2023-2024, s-a aprobat o finanțare de 32.663 de euro. Banii vor fi cheltuiți pe mobilitați de formare continua ale profesorilor […] The post Pana-n anul 2027, Școala Gimnaziala nr. 4 din Suceava va fi implicata intr-un proiect de formare Erasmus first appeared on Suceava News Online .